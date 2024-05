Papa Francisco anuncia doação de mais de R$ 500 mil para o Rio Grande do Sul

O Papa Francisco decidiu doar cerca de 100 mil euros (aproximadamente 556 mil reais) para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, disse nesta quinta-feira (9) o arcebispo de Porto Alegre e presidente da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), Dom Jaime Spengler.

• LEIA TAMBÉM: Elon Musk anuncia doação de antenas para acesso à internet ao RS

"Fomos informados através da Nunciatura Apostólica de que o Santo Padre destinou um valor substancial, através da Esmolaria Apostólica, para auxílio dos desabrigados", disse o arcebispo, segundo a Vatican News, a agência de notícias da Santa Sé. "Este valor foi em torno de 100 mil euros e será repassado para o Regional Sul 3 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, o regional que abrange todo o Rio Grande do Sul, para ajudar no que for possível", acrescentou.