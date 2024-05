ETA Moinhos de Vento deve voltar o operar apenas no final de semana

Depois de serem religadas as Estações de Tratamento de Água (ETA) do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) dos bairros Menino Deus, Tristeza e São João, a expectativa agora é pela volta da operação no Moinhos de Vento. Na tarde desta quarta-feira (8), as equipes do Dmae iniciaram uma operação para drenar a água que estava cobrindo o poço onde ficam os motores da estação.

No local, em relação ao nível do solo, a água estava com 2,5m de altura até às 18h desta quarta-feira. A previsão é de que o restabelecimento completo dos serviços aconteça apenas no final de semana.

"Estamos trabalhando para secar o poço que foi inundado e os painéis para tentar religá-la para o final de semana", informou o departamento através de nota enviada pela assessoria de imprensa.

O Sistema de Abastecimento de Água (SAA) Moinhos de Vento abastece 21 bairros - Auxiliadora, Azenha, Bela Vista, Bom Fim, Centro Histórico, Cidade Baixa, Farroupilha, Floresta, Independência, Jardim Botânico, Menino Deus, Moinhos de Vento, Mon't Serrat, Partenon, Petrópolis, Praia de Belas, Rio Branco, Santa Cecília, Santana, São João e Três Figueiras.

Contudo, mesmo nas regiões em que as Etas responsáveis pelo fornecimento da água já foram religadas, ainda há um déficit no abastecimento.

Segundo relatos, bairros da Zona Sul, como Camaquã, Cavalhada e Teresópolis, seguem sem o fornecimento de água tratada, mais de 24h horas após a reativação da ETA Menino Deus, que abastece essas regiões. Sem água desde sábado, os moradores desses bairros foram informadas no final da tarde de terça sobre o religamento. De acordo com informações do órgão, os equipamentos haviam sido desligados por medidas de segurança.

Conforme as informações relatadas nas redes sociais do Dmae, a ETA Menino Deus, juntamente com São João e Belém Novo estão com capacidade e tratamento reduzida. E, por esse motivo, alguns locais ainda não estão recebendo água, ou recebem com baixa pressão. A orientação do uso racional da água segue em vigor.