Prefeitura de Porto Alegre suspende resgates devido à chuva

Com a volta da chuva em Porto Alegre nesta quarta-feira (8), a prefeitura da Capital solicita que barcos que estão em resgate suspendam temporariamente as operações. Estão previstas para as próximas horas 15mm de chuva, além de ventos que podem passar dos 80 km/h e descargas elétricas em toda Região Metropolitana.

Até a noite desta terça-feira, mais de 13 mil resgates foram realizados. Mais de 12 mil pessoas são atendidas em 113 abrigos organizados pela prefeitura de Porto Alegre, parceiros e voluntários. Com a chegada de uma nova frente fria, a prefeitura reforça o pedido de doações de colchões e cobertores. A última medição do lago Guaiba, na régua do Cais Mauá, indica 5,12 metros. A cota de inundação é de 3 metros.