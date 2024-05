Bairros da zona Sul de Porto Alegre seguem sem água 19h após religamento de estação do Dmae

Bairros da zona Sul de Porto Alegre, como Camaquã e Cavalhada, seguem sem o fornecimento de água tratada, 18 horas após o religamento da Estação de Tratamento de Água (ETA) Menino Deus, que abastece essas regiões. Desde sábado as residências nos bairros estão desabastecidas.

Os bairros têm características residenciais, com muitascasas e condomínios - neste últimos, as caixas d'água seguraram o abastecimento por alguns dias, mas já esvaziaram.

Após dias sem fornecimento de água na maior parte da cidade de Porto Alegre, o Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae) realizou o religamento da Estação Menino Deus no fim de terça-feira (7). De acordo com informações do órgão, em suas redes, os equipamentos haviam sido desligados por medidas de segurança.

