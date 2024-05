"Doações feitas via PIX não vão para o governo do Estado", afirma Leite

As chuvas dos últimos dias que atingiram o Rio Grande do Sul e causaram mortes e destruição em diversas cidades gaúchas fez com que o governo estadual decidisse reativar o canal de doações para a conta SOS Rio Grande do Sul. Os valores podem ser transferidos para a chave PIX (CNPJ: 92.958.800/0001-38). O meio de pagamento é o mesmo utilizado pelo Executivo estadual no ano passado na tragédia do Vale do Taquari, onde foi arrecadado mais de R$ 5 milhões.

Porém, a iniciativa do Executivo estadual recebeu críticas. Nas redes sociais, diversas pessoas questionam o fato de ter que realizar a doação de recursos financeiros para o governo estadual: "o problema é não saber para onde vai"; "com essa iniciativa os recursos vão demorar muito para chegar"; e "façam as doações de vocês para Ongs confiáveis, procurem informações, mas não façam para o governo".

Diante da repercussão, na terça-feira (7), o governador Eduardo Leite fez um vídeo para prestar esclarecimentos. No entendimento do governo, os boatos em redes sociais buscam distorcer o funcionamento do PIX SOS Rio Grande do Sul. O chefe do Executivo disse que as doações feitas via PIX para as vítimas das enchentes que atingem o Estado não vão para o governo. "O PIX não é para o governo estadual", disse Leite.

Por meio de nota, o governo informou que o canal de doações SOS Rio Grande do Sul está vinculado a uma conta bancária da Associação dos Bancos do Estado do Rio Grande do Sul. Essa conta, aberta no Banrisul, um banco público, é gerida por um comitê gestor, formado por entidades públicas e privadas, lideradas pela Casa Civil. Esse comitê é responsável por definir ações, medidas e critérios de distribuição das doações destinadas às vítimas das enchentes e arrecadadas pela chave pix do canal.

O governo do Estado reativou, no dia 5 de maio, o canal de doações para a conta SOS Rio Grande do Sul. A mesma ação foi utilizada em 2023, vinculada à conta bancária aberta pelo Banrisul. O decreto sobre o comitê foi publicado apenas para atualizar a data do evento climático. O comitê com entidades do setor público e privado tem o mesmo funcionamento do ano passado. Os recursos, segundo o governo, serão integralmente revertidos para o apoio humanitário a vítimas das enchentes e para a reconstrução da infraestrutura dos municípios.

O superintendente em exercício do Sebrae RS, Ariel Fernando Berti, disse que num cenário de catástrofe que atingiu o Rio Grande do Sul toda a ajuda é necessária, seja ela dos governos federal, estadual municipal ou de pessoas físicas ou jurídicas. "Todo mundo que pode tem que ajudar de qualquer maneira. Quem pode ajudar com dinheiro que dê dinheiro. Não podemos medir esforços neste momento", acrescenta.

O superintendente geral do Sistema Fiergs, Carlos Heitor Zuanazzi, disse que a entidade participou no ano passado da iniciativa que atendeu às vítimas das enchentes no Vale do Taquari. Segundo ele, a Fiergs tem recebido o apoio de outras federações do País em uma conta no PIX e de entidades como Sesc, Senai e Sesi para a reconstrução do Estado. Também foram doados produtos de limpeza e colchões que serão transferidos para os bancos sociais que têm parcerias com a Defesa Civil. O presidente da FCDL/RS, Vitor Augusto Koch, afirmou que a iniciativa do governo estadual prevê a realização de um cadastro de todas as pessoas atingidas pelas enchentes que devastaram o Rio Grande do Sul.

Na terça-feira (7), Leite comandou uma reunião que tratou sobre a reconstrução do Rio Grande do Sul, etapa posterior ao salvamento de vidas nas enchentes que devastaram mais de 80% do Estado. O encontro contou com as presenças do vice-governador Gabriel Souza, secretarias, instituições financeiras, entidades e empresários, onde foram apresentadas as ações que estão sendo feitas para preservar vidas e recuperar os setores produtivos do Estado. O governador fez a abertura contextualizando a situação atual do Estado, que conta com 401 municípios atingidos, salientando, apesar de tudo, que os eventos ainda estão em andamento.

O governador destacou a posição do governo em relação à segurança pública, assistência social, saúde e divulgação de informações, uma vez que circulam boatos que atrapalham o trabalho que está sendo desenvolvido. O chefe do Executivo estadual reforçou que está em contato com governadores de outros estados para pedir auxílio, em especial aos que fazem parte do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud). Ele falou também sobre a destinação das doações dos valores por PIX e o plano de reconstrução.