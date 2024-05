Nivel do Rio Gravataí registra a primeira baixa da semana

O Rio Gravataí começa a baixar gradualmente o seu nível. Dados da Estação Hidrometeorológica de Gravataí, na altura do Passo das Canoas, mostram uma redução de 7 centímetros no nível nas últimas 24 horas. Na manhã desta quarta-feira (8), a régua marcava 6m15cm. Índice ainda muito acima do considerado normal nesta região, que é de 2m60cm.

Regiões como os bairros Vila Rica, em Gravataí, e Parque da Matriz, em Cachoeirinha, além de bairros de Alvorada, também atingidos pelo Rio Gravataí seguem com ruas alagadas e moradores desalojados. No entanto, de acordo com as defesas civis municipais, não há registro de avanço da água nesta quarta.

Entre Gravataí e Cachoeirinha, há pelo menos 4,4 mil pessoas fora de suas casas. Com mais de 50 abrigos públicos e comunitários, os dois municípios receberam, desde o final de semana, pessoas atingidas pelas cheias também de municípios como Canoas, Porto Alegre e Eldorado do Sul.

Outra preocupação na região é o abastecimento de água. Em Gravataí, a Corsan mantém o fornecimento em 65% da cidade. Em Cachoeirinha, desde o começo do dia, seis bairros já tiveram a retomada do abastecimento, e a tendência é de que este volume aumente ao longo do dia, chegando a 60% do município, a partir de obras emergenciais que a companhia está fazendo em Cachoeirinha. Em Alvorada, 100% da cidade seguia sem abastecimento conforme o boletim mais recente da Corsan.