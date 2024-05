Prefeito diz que Eldorado do Sul terá de ser evacuada totalmente

O prefeito de Eldorado do Sul, Ernani Gonçalves, prevê ser necessário evacuar a totalidade do município devido à cheia histórica que atinge o Rio Grande do Sul. De acordo com Gonçalves, em entrevista dada à Rádio Guaíba nesta terça-feira (7), a água atinge 100% do centro da cidade, e os afetados estão tendo quer ser levados à abrigos nos municípios vizinhos.

Até o momento, já foram mandadas pessoas para abrigos em Porto Alegre e vão ser enviados também para Guaíba. Gonçalves relata que está tentando manter contato com Caxias e municípios do litoral, os quais pretendem enviar ônibus para transportes dessas pessoas à abrigos. O exército também dará apoio. “A gente está recebendo a solidariedade e apoio de vários municípios que estão nos ligando para se colocar à disposição”, diz o prefeito.

Na cidade de 40 mil habitantes, ainda há indivíduos aguardando resgate. De acordo com o prefeito, há pessoas no segundo andar de casa, ou em locais mais altos. Estes, vão ser direcionados à BR-116, e posteriormente distribuídas, ou em municípios com parentes, ou encaminhadas para abrigos.

O prefeito da cidade prevê um retorno gradativo da população ao local e prevê um ano ou dois para conseguir colocar a cidade totalmente em ordem.