Defesa Civil alerta para novas possibilidades de tempestades no Sul do RS

De acordo com especialistas da Sala de Situação do Estado, a partir desta quarta-feira (8), há possibilidade de o Rio Grande do Sul voltar a ser atingido por chuvas e tempestades nos próximos dias. As informações foram apresentadas pela meteorologista Cátia Valente em coletiva da Defesa Civil, realizada na manhã desta terça-feira (7). A principal preocupação é com o Sul do RS, embora os efeitos hídricos devam ainda impactar outras regiões.

Em grande parte do território gaúcho, o segundo dia útil da semana será de temperaturas altas e tempo seco. Porém, em municípios como Chuí, Santa Vitória do Palmar, Rio Grande e Pelotas, há ameaça de uma frente fria parada sobre o Uruguai, que causa precipitações intensas ao longo do dia. “O impacto das chuvas na quarta-feira não é grande, porém na quinta-feira, a instabilidade permanece sobre o Estado, perde um pouquinho de força”, afirma a meteorologista.



A maior apreensão em relação ao retorno da instabilidade é o retorno dos efeitos nocivos desta condição climática chegar novamente à metade norte da gaúcha (incluindo o centro, o noroeste e a Região Metropolitana). “Isso pode prejudicar os trabalhos de resgates, enfim, e também pode trazer algum impacto com relação aos volumes de chuvas que podem ser mais expressivos na sexta-feira e no sábado”, completa Cátia.



Com base nesse cenário, o hidrólogo da Sala de Situação, Pedro Camargo, destaca que os Rios Taquari e Caí estão voltando à condição de normalidade. "Porém, ainda estão em limiares considerados de alerta. Mas isso não deve ser alterado durante os próximos dias." Na sua análise, as variações dependem da localidade e devem girar em torno de 1 a 2 metros, dependendo do local. "Nos outros rios, essa situação ainda é complicada. Em Rio Pardo com o Rio Jacuí, os níveis ainda continuam bem elevado, assim como nos Sinos, Gravataí e Guaíba", afirma.