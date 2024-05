Defesa Civil confirma 95 mortes no RS em função das chuvas; mais de 159 mil estão desalojados

Conforme boletim divulgado pela Defesa Civil do Estado às 18h desta terça-feira (7), o número de mortes confirmadas em função das chuvas no Rio Grande do Sul chegou a 95. Outros quatro óbitos seguem em investigação. Os dados apontam, ainda, que 159.036 pessoas estão desalojadas e 131 desaparecidas.

São 401 municípios afetados em diversos pontos do Estado, fazendo com que 1.443.950 pessoas estejam afetadas pelas chuvas.

nível do Guaíba está em 5,25m os bairros Cidade Baixa e Menino Deus foram evacuados às pressas após avanço das águas Em Porto Alegre, na tarde desta terça-feira, o, caindo dos 5,29cm registrados na noite anterior. Na segunda-feira (6),. O alagamento ocorreu devido desligamento da energia elétrica da casa de bombas próxima da Rótula das Cuias.

Boletim divulgado pela Defesa Civil Estadual às 18h de 7 de maio

Óbitos confirmados: 95

Bento Gonçalves (6)

Boa Vista do Sul (2)

Bom Princípio (1)

Canela (2)

Canoas (3)

Capela de Santana (1)

Capitão (2)

Caxias do Sul (5)

Cruzeiro do Sul (8)

Encantado (2)

Esteio (1)

Farroupilha (1)

General Câmara (1)

Forquetinha (2)

Gramado (7)

Itaara (1)

Lajeado (5)

Montenegro (1)

Pantano Grande (1)

Paverama (2)

Pinhal Grande (1)

Porto Alegre (3)

Putinga (1)

Roca Sales (2)

Salvador do Sul (2)

Santa Cruz do Sul (2)

Santa Maria (5)

São João do Polêsine (1)

São Leopoldo (1)

São Vendelino (2)

Segredo (1)

Serafina Corrêa (2)

Silveira Martins (1)

Sinimbu (1)

Sobradinho (1)

Taquara (2)

Três Coroas (3)

Vale do Sol (1)

Venâncio Aires (3)

Vera Cruz (1)

Veranópolis (5)



Óbitos em investigação: 4

Caxias do Sul (1)

Pinhal Grande (1)

Santa Maria (1)

Três Coroas (1)