Estações de água Menino Deus, Tristeza e São João são religadas em Porto Alegre

Atualizada às 21h

Em meio a maior enchente do Rio Grande do Sul, Porto Alegre também enfrenta uma emergência sanitária. Das seis Estações de Tratamento de Água, quatro estão em funcionamento na Capital, a Belém Novo, que abastece 200 mil pessoas na região do extremo-Sul da cidade, e a São João, que atende 425 mil pessoas na Zona Norte. Já a ETA Menino Deus, religada na tarde desta terça-feira (7), abastece 37 bairros da Capital e atende a cerca de 500 mil pessoas. Por volta das 18h30min foi a vez de a ETA Tristeza ser religada. A previsão, segundo o prefeito Sebastião Melo, é de que até sexta-feira a operação esteja normalizada na cidade.



A CEEE Equatorial realizou tentativas de reenergizar a região. O Dmae busca religar tanto a Estação de Captação de Água Bruta quanto a Estação de Bombeamento de Águas Pluviais número 12, próxima à rótula das cuias, que auxilia a drenagem. “Buscamos uma linha exclusiva para redirecionar a energia elétrica apenas para o bombeamento do Dmae”, explicou o diretor-geral do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), Maurício Loss.

