Prefeito de Xangri-Lá afirma que município está preparado para receber porto-alegrenses

o município está preparado para receber a população de Porto Alegre que se desloca ao Litoral Norte para fugir da situação calamitosa após a enchente histórica que atingiu o Rio Grande do Sul Sebastião Melo, sugeriu deixar a região O prefeito de Xangri-Lá, Celsinho Barbosa (PSDB), afirma quepara fugir da situação calamitosa após a. A quantidade de pessoas fazendo o deslocamento aumentou depois que o prefeito da Capital,

“É um número bastante expressivo de gente que veio para as casas aqui de Xangri-Lá, veranistas que têm casa aqui. Acredito que uns 30% foi o aumento do número de pessoas no município”, mensura Barbosa.

A situação de água, luz e internet, segundo ele, está ok. Os mercados também estão todos abertos, assim como as farmácias. Ele garante, ainda, que não há falta de produtos.

“Os caminhões estão chegando, tem gasolina. Tudo de acordo, graças a Deus, aqui no nosso município. Com toda essa tragédia, nós não tivemos nada, nenhuma família desabrigada. E tudo funcionando normalmente. As pessoas podem vir tranquilamente”, diz.

Segundo a concessionária que administra a Freeway, a CCR Via Sul, que liga Porto Alegre ao Litoral, desde domingo (5), quando Sebastião Melo fez a sugestão para as pessoas se mudarem temporariamente à praia, 28,8 mil veículos passaram pela rodovia.