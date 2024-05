Águas sobem rapidamente na Cidade Baixa e Menino Deus; moradores saem às pressas

As águas sobem rapidamente nos bairros Cidade Baixa e bairro Menino Deus, em Porto Alegre. O alagamento na tarde desta segunda-feirea (6) ocorre logo após a energia elétrica ser desligada na Estação de Bombeamento de Água Pluvial (Ebap) 16 . O alagamento na tarde desta segunda-feirea (6) ocorre logo após a, na altura da Rótula das Cuias, a pedido da CEE Equatorial.

Segundo o Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae), são impactados primeiramente as vias Washington Luiz, Demétrio, José do Patrocínio, Rua da República, Lima e Silva, Venâncio Aires, até o encontro com a Getúlio Vargas.

Caminhando pela região, o quadro é de aflição na Vila Tesourinha, nos fundos do Teatro Renascença, um dos abrigos utilizados pela prefeitura, localizado na avenida Erico Verissimo. As pessoas localizadas no abrigo já foram evacuadas para o Geraldo Santana, pelo rápido ritmo de acúmulo de águas.

A enchente deve chegar em breve na avenida Érico Verissimo, onde se localiza o abrigo. Enquanto isso, também há trânsito intenso na avenida Ipiranga, com interdição realizada na avenida Getúlio Vargas, o que torna a via indisponível. Já na rua 17 de Junho, as águas vão também em direção à Getúlio Vargas. No local, há pessoas carregando os pertences e animais a pé, enquanto policiais dão orientações de fluxo.

As pessoas se deslocam com medo, pelo ritmo de vazão. Os idosos, assim como pessoas com problemas de locomoção estão embarcando em veículos para ir em locais de abrigo.

No Centro Integrado do Comando (CEIC) de Porto Alegre também há mobilização preventiva, para impedir a entrada das águas.

Na medida que a água avançava, agentes de Trânsito fechavam a passagem de carros e faziam a orientação, pois as sinaleiras na Venâncio Aires com a Érico não estavam funcionando.