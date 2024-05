Abrigos temporários da Capital acolhem mais de 7,5 mil pessoas

Balanço divulgado na manhã desta segunda-feira (6) pela prefeitura de Porto Alegre aponta um número crescente de pessoas acolhidas os 60 abrigos temporários organizados pela administração pública ou cadastrados junto a parceiros. Até o final da manhã, 7.573 desabrigados ou desalojados foram registrados.



O ponto de referência para os desabrigados é no Teatro Renascença, na avenida Erico Verissimo. A Sogipa, no bairro Higienópolis, também está servindo de apoio primário para as pessoas que estão em regiões próximas.

Abastecimento de água

Permanece valendo o pedido para que a população economize água. As estações de tratamento Belém Novo e Menino Deus do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) operam com capacidade reduzida em razão da turbidez da água. As outras quatro estão desligadas por inundação e/ou falta de energia.



Mobilidade e transporte

A Empresa Pública de Transporte e Circulação tem 86 ocorrências em aberto, sendo 57 bloqueios totais e 13 bloqueios parciais de vias. Outras 157 já foram encerradas pelo órgão desde o início do evento climático. A população deve evitar deslocamentos em direção à Porto Alegre e principalmente para as áreas atingidas pela inundação. Nesta segunda-feira, a tabela horária do transporte coletivo é a de sábado.



Educação

A rede municipal segue sem aulas ao menos até a quarta-feira. Três instituições atuam como alojamento provisório nas áreas atingidas pela enchente. As demais acolhem alunos, familiares e a comunidade conforme demanda.



Doações

A necessidade é de colchões, travesseiros, toalhas e roupas de cama, água, fraldas e materiais de higiene. Os endereços dos pontos de coleta estão no banner do site da prefeitura. Acesse aqui.



Monitoramento

A sala de situação do Ceic-POA permanece monitorando o impacto da situação nos serviços municipais.