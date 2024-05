Após baixar 2cm no início da manhã, nível do Guaíba volta a subir

O monitoramento das águas do Guaíba mostram que o nível do lago voltou a subir na manhã desta segunda-feira (6). Na leitura das 8h do painel de medição disponibilizado pela Secretaria do Meio Ambiente do Rio Grande do Sul (Sema), o Guaíba estava em 5,27 metros. Às 9h, havia subido 2cm, chegando aos 5,29 metros.

As previsões do Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) da Ufrgs indicam cheia duradoura no Guaíba. Segundo projeção divulgada no domingo pelo IPH, a estabilização dos níveis d'água elevados em torno de 5 m a 5,50 m vai durar mais de 4 dias, sem redução abaixo da cota de inundação na próxima semana.