Locais secos de Porto Alegre estão com coleta de lixo normalizada

A coleta de lixo em Porto Alegre está normal nos locais secos e com acesso dos caminhões, segundo informações do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU). Existem bairros que não há como acessar em razão dos alagamentos causados pelas chuvas e por este motivo não há coleta de lixo orgânico e nem da coleta seletiva.

O DMLU informa que as coletas continuam normalmente nas partes da cidade com acesso e que não foram atingidas pela enchente. Os resíduos devem ser dispostos para recolhimento nestes locais secos, nos dias e horários de coleta. Em função da inundação, há a possibilidade de atraso nos serviços de recolhimento de resíduos.

Em alguns bairros atingidos pela enchente do Guaíba não há possibilidade de coleta no momento por falta de possibilidade de circulação.

Bairros sem acesso ou parte de bairros sem acesso para coleta

- Vila Farrapos

- São Geraldo

- Floresta

- Navegantes

- Humaitá

- Parte do Lami (orla)

- Parte de Ipanema (orla)

- Parte do Menino Deus

- Parte do Centro Histórico

- Parte da Cidade Baixa

- Parte da Ponta Grossa

- Parte de Belém Novo (orla)

- Parte do Praia de Belas

- Parte do Guarujá (orla)

- Parte da Assunção (orla)

- Parte da Tristeza (orla)

- Arquipélago (Ilhas)