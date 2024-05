Oito aeroportos estaduais voltam a operar no Rio Grande do Sul

Depois das operações terem sido suspensas em meio às fortes chuvas que assolam o Estado no maior desastre ambiental da história do Rio Grande do Sul, o governo gaúcho informou, na noite deste domingo (5), que os oito aeroportos de responsabilidade do Departamento Aeroportuário da Secretaria de Logística e Transportes já estão operando normalmente.

LEIA MAIS: Sulpetro garante abastecimento de combustíveis no Rio Grande do Sul

São eles os aeroportos de Passo Fundo, Santo Ângelo, Torres, Capão da Canoa, Canela, Rio Grande, Erechim e Carazinho. Sendo que, em Passo Fundo, está localizada a base para reabastecimento de aeronaves que estão atuando nas ações de resgate em todo o Estado.

As companhias aéreas Azul, Gol e Latam cancelaram os voos com origem e destino para Porto Alegre. Quem tinha passagens marcadas está sendo comunicado sobre regras mais flexíveis para remarcação, reembolso e cancelamento.

LEIA TAMBÉM: Três das 4 maiores cheias da história de Porto Alegre ocorreram nos últimos 9 meses

Ainda segundo a Abear, os aeroportos das cidades de Passo Fundo, Caxias do Sul, Pelotas e Santo Ângelo podem ser impactados pelas condições meteorológicas no Estado.