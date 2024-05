Três das 4 maiores cheias da história de Porto Alegre ocorreram nos últimos 9 meses

Embora o nível recorde do Guaíba tenha levado 83 anos para ser superado, outro dado chama atenção: a recorrência de eventos climáticos que elevaram o manancial de águas de Porto Alegre.

Foram três eventos, até aqui considerados extraordinários, nos últimos nove meses. Mais do que isso: das quatro maiores marcas do nível do Guaíba, três ocorreram de setembro para cá – a Enchente de 1941 fecha a lista dos quatro eventos que estão no topo.

O dado, além de preocupante, pode apontar que esses eventos climáticos no Rio Grande do Sul não são episódicos, mas podem voltar a ocorrer em breve.



Maiores patamares históricos do Guaíba

1. Maio de 2024 – 5,33 metros

2. Maio de 1941 – 4,76 metros

3. Novembro de 2023 – 3,46 metros

4. Setembro de 2023 – 3,18 metros

5. Setembro de 1967 – 3,13 metros