Aulas da rede estadual serão retomadas na terça em pontos menos afetados pelas enchentes

As aulas das escolas da rede estadual serão retomadas na terça-feira (7) nas áreas menos afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. As informações foram divulgadas no site do governo Estado após reunião realizada na tarde deste domingo (5) com 30 coordenadores regionais de educação, a Secretaria da Educação (Seduc).

As atividades voltarão nas seguintes coordenadorias Regionais de Educação (CRE): Uruguaiana, Osório, Erechim, Rio Grande, Palmeira das Missões, Três Passos, São Luiz Gonzaga, São Borja, e Ijuí. As regiões foram menos impactadas pelas cheias, de modo que, segundo avaliação do Estado, estão aptas para o retorno das atividades.



Já em Porto Alegre e nas coordenadorias que abrangem as regiões de São Leopoldo, Estrela, Guaíba, Cachoeira do Sul e Canoas ainda não há previsão de retorno.



Haverá uma nova reunião na segunda-feira (6) para avaliar a situação das demais coordenadorias: Caxias do Sul, Pelotas, Santa Cruz do Sul, Passo Fundo, Santa Maria, Cruz Alta, Bagé, Santo Ângelo, Bento Gonçalves, Santa Rosa, Santana do Livramento, Vacaria, Soledade, Gravataí e Carazinho.