Confira como será o funcionamento de escolas e universidades no RS nesta semana

Com 265 municípios atingidos pelas cheias, escolas, faculdades e universidades públicas e privadas optaram por suspender aulas nos próximos dias. A decisão visa não prejudicar os alunos que não tenham condições de ir à escola.

As prefeituras dee de Taquari decretaram a suspensão das aulas até quarta-feira (8), já as prefeituras de Gravataí e Cachoeirinha suspenderam aulas na segunda-feira (6) e terça-feira (7).Em Alvorada, as aulas estão suspensas somente na segunda-feira (6), já a UCS oferecerá conteúdos de forma on-line síncrono até sábado (11).Em Bento Gonçalves, a decisão vale para o dia 6 de maio. Já em Farroupilha as aulas foram suspensas nesta segunda-feira somente para escolas no interior do município, as demais seguirão as diretrizes decididas pelo Governo do Estado na tarde deste domingo, que ainda não foram divulgadas.No Litoral Norte, as prefeituras de Cidreira, Capão da Canoa e divulgaram o retorno das aulas nesta segunda-feira (6).Demais prefeituras ainda não se pronunciaram sobre a suspensão ou reestabelecimento das aulas.