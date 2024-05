Alguns pontos de coleta da Capital estão com capacidade excedida

A prefeitura de Porto Alegre tem atualizado diariamente a lista dos locais em que a população pode se dirigir para levar donativos. Em função do grande volume arrecadado ou por impossibilidade de acesso devido ao avanço das águas pelos bairros da Capital, alguns postos de coleta ficam temporariamente sem atendimento. Por isso, antes de se deslocar, consulte os lugares de arrecadação estão fora de operação . Neste link, também é possível verificar quais são os pontos de coleta estão funcionando e os horários de funcionamento.

A lista atualizada pela prefeitura de Porto Alegre às 11h deste domingo (5) informa que estão fechadas para recebimento as seguintes unidades:

Depósito da Defesa Civil

Rua La Plata, 693



Associação Médica do Rio Grande do Sul (Amrigs)

Avenida Ipiranga, 5.311



Shopping Iguatemi

No Concierge, localizado no 2°piso, acesso A



Shopping João Pessoa

Avenida João Pessoa, 1831



Shopping Total

Avenida Cristovão Colombo



Estádio Olímpico/Grêmio

Largo Patrono Fernando Kroeff, 1



Sport Club Internacional (parceria com Banco de Alimentos da Fiergs)

Avenida Padre Cacique