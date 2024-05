Número de mortes causadas pelas cheias no RS sobe para 75

O boletim divulgado pela Defesa Civil do RS às 12h deste domingo (5) confirma 75 mortes em decorrência das chuvas e cheias que atingem o Estado desde a semana passada, e 103 pessoas desaparecidas. Há 16.609 pessoas em abrigos e 88.019 desalojadas.

A tragédia climática afetou 334 municípios e causou impacto na vida de 780.725 pessoas.

Boletim das 12h de domingo (5/5)

Municípios afetados: 334

Pessoas em abrigos: 16.609

Desalojados: 88.019

Afetados: 780.725

Feridos: 155

Desaparecidos: 103



Óbitos confirmados: 75

Bento Gonçalves (3)

Boa Vista do Sul (2)

Bom Princípio (1)

Canela (2)

Canoas (1)

Capitão (1)

Caxias do Sul (5)

Cruzeiro do Sul (4)

Encantado (2)

Farroupilha (1)

Forquetinha (2)

Gramado (7)

Itaara (1)

Lajeado (5)

Montenegro (1)

Pantano Grande (1)

Paverama (2)

Pinhal Grande (1)

Putinga (1)

Roca Sales (2)

Salvador do Sul (2)

Santa Cruz do Sul (2)

Santa Maria (5)

São João do Polêsine (1)

São Vendelino (2)

Segredo (1)

Serafina Corrêa (2)

Silveira Martins (1)

Sinimbu (1)

Taquara (2)

Três Coroas (1)

Vale do Sol (1)

Venâncio Aires (3)

Vera Cruz (1)

Veranópolis (5)



Óbitos em investigação*: 6

Caxias do Sul (1)

Pinhal Grande (1)

Santa Maria (1)

Três Coroas (3)

*Está sendo apurado se os óbitos têm relação com os eventos meteorológicos.