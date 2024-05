Entidades do agro divulgam ações de apoio à população

Quatro Entidades do agronegócio do Estado se juntam às ações em apoio à população gaúcha que sofre com as enchentes. Confira o que cada uma disponibiliza neste momento: Desenvolve Pecuária: Estamos coletando qualquer valor por meio do nosso Pix, o qual será encaminhado aos responsáveis para que providenciem o que as cidades estiverem mais precisando.PIX CNPJ: 42.510.117/0001-65Gadolando: A Gadolando está se mobilizando para oferecer suporte aos produtores de leite e demais afetados por esse evento climático de proporções históricas em nosso Estado. Para contribuir, basta acessar o link: https://www.vakinha.com.br/vaquinha/produtores-de-leite-enchente-rsFederarroz: Estamos recolhendo doações de todos os que possam ajudar, para que façamos a aquisição de cestas básicos e outros utensílios necessários à população das regiões mais atingidas pela enchente e que estão mais vulneráveis. PIX CNPJ: 93.459.410/0001-86Fecoagro/RS: A FecoAgro/RS se une a todas as ações cooperativas para ajudar quem precisa neste momento difícil do nosso Rio Grande. Ajude com sua contribuição. PIX E-MAIL [email protected]