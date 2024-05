Defesa Civil pede doações de colchões e cestas básicas; roupas e calçados não estão sendo recebidos

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul pede doações para as pessoas atingidas pelas fortes chuvas e enchentes no Estado. Em orientação divulgada no início da tarde desta sábado (4) por meio das redes sociais, houve reforço do pedido por colchões, roupas de cama e cestas básicas. Roupas, calçados e medicamentes não estão sendo recebidos neste momento.

As doações devem ser entregues no Central Logística da Defesa Civil, na avenida Joaquim Porto Villanova, nº 101, em Porto Alegre.

Os interessados em contribuir com refeições prontas (marmitas) deverão fazer contato prévio com a Defesa Civil do município que pretendem ajudar para ajuste. Empresas, grupos de serviço e organizações que desejarem enviar doações deverão contatar previamente a Defesa Civil do Estado no telefone (51) 3120-4255 para tratativas envolvendo a logística do material.

Itens que estão sendo recebidos para doações:

Colchões (novos ou em bom estado);

Roupa de cama;

Roupa de banho;

Cobertores;

Água potável;

Ração animal;

Cestas básicas fechadas.

Itens que não estão sendo recebidos:

Roupas e calçados;

Medicamentos;

Móveis ou utensílios domésticos.