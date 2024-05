ONS aciona termelétricas e importa energia do Uruguai para atender o estado

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) solicitou o despacho da termelétrica Canoas e a elevação da usina Pampa Sul à sua capacidade máxima de 345 megawatts (MW) para suprir a demanda energética do Rio Grande do Sul. Além disso, foi pedida a importação de energia do Uruguai, por meio da conversora Melo, com valores variando de 120 MW a 390 MW.

Em nota, o ONS informou que, no primeiro momento do grande volume de chuva, as ações foram direcionadas para garantir a segurança das usinas hidrelétricas das bacias dos rios Jacuí e Taquari-Antas. Além disso, o Operador segue monitorando a situação da UHE 14 de Julho, que teve situação de emergência decretada após o rompimento parcial de sua barragem, assim como a evolução do armazenamento dos reservatórios de outras hidrelétricas da região.