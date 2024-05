Cerca de 281 mil consumidores continuam sem energia no RS

Até o final da tarde desta sexta-feira (3), as duas principais distribuidoras gaúchas (RGE e CEEE Equatorial), somadas, registravam em torno de 281 mil clientes sem luz. Na área de concessão da RGE eram aproximadamente 232 mil consumidores sem energia e na da CEEE Equatorial mais cerca de 49 mil unidades às escuras.

A maioria dos clientes das RGE que está com falta de luz fica situada em lugares alagados ou em locais com impedimento de acesso das equipes da concessionária. As regiões mais afetadas são Vale do Taquari (105 mil), Vale do Rio Pardo (46,3 mil), Vale dos Sinos (19,9 mil), Canoas (17,1 mil), Planalto (15,3 mil), Central (11,9 mil) e Serra (11,7 mil).

Quanto a desligamentos que eventualmente precisam ser feitos pela concessionária, a RGE esclarece que essas ações ocorrem em áreas onde não há segurança para manter a rede elétrica funcionando como, por exemplo, em alagamentos. A rede é desligada para evitar acidentes.

Já no território de abrangência da CEEE Equatorial, os municípios mais atingidos são Guaíba, Eldorado do Sul, Porto Alegre e Alvorada. Dos desabastecidos, 37 mil estão desligados por segurança, devido a áreas alagadas, atendendo, segunda a distribuidora, a solicitações da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros e das prefeituras.