Cachoeirinha reforça pedido para evacuar áreas próximas ao dique do Rio Gravataí

Cachoeirinha segue monitorando o comportamento do Rio Gravataí A prefeitura dejunto ao dique do município e, após as 16h desta sexta-feira (3), passou a reforçar aos moradores próximos a necessidade de evacuação das moradias em um raio de 400 metros a partir das margens do rio ou do dique (duas quadras) como forma de prevenção.

Desde o final da manhã, a situação agravou, com o avanço de pelo menos 50 centímetros no nível do rio no limite com Porto Alegre. O dique, que fica ao lado da ponte que separa Cachoeirinha da Capital estaria a 1,50 metro do transbordamento.

De acordo com a Defesa Civil, o que preocupa no momento é a velocidade no avanço do nível do rio. A casa de bombas não tem sido suficiente para escoar a água acumulada em direção ao manancial.

Até o momento, a prefeitura não registra aumento do número de famílias abrigadas, mas garante estar preparada para receber mais pessoas se a evacuação for emergencial e necessárias nas áreas vizinhas ao dique.

Famílias são removidas em bairros de Alvorada

Já em Alvorada, pelo menos outras 50 famílias foram removidas desde o final da manhã, com as cheias entre os bairros Americana, Nova Americana, Umbu, Onze de Abril e Tijuca. Já são 150 famílias fora de suas casas.

Em Gravataí, a situação da Vila Rica segue sendo monitorada. O município recebe em seus abrigos montados a partir da situação emergencial 389 pessoas – pouco mais de 100 famílias.