Banco de Sangue do Hospital de Clínicas precisa de doadores

A crise climática trouxe consequências também para o banco de sangue dos hospitais, porque muitos doadores tiveram seu deslocamento prejudicado. Com estoques em níveis críticos, o Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) apela para quem puder doar, que compareça ao local para contribuir neste momento de crise.

O banco de sangue do Hospital de Clínicas fica na rua São Manoel, 543, no 2º andar. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e sábados, das 8h às 12h.O telefone de contato é (51) 3359-8504. Há possibilidade de agendar doações pelo link http://www.bit.ly/SangueHCPA.

Os níveis do estoque de sangue críticos são o: O -; A -; B -; AB - ; O + e AB+. Em estado de alerta estão os sangues do tipo A+ e B+.

Entre os requisitos para doação de sangue é necessário estar em boas condições de saúde e ter entre 16 e 69 anos, desde que a primeira doação tenha sido feita até 60 anos. Também é preciso pesar no mínimo 50kg e estar descansado - ter dormido pelo menos seis horas nas últimas 24 horas. É necessário estar alimentado (evitar alimentação gordurosa nas quatro horas que antecedem a doação e apresentar documento original com foto.

As doações de sangue apresentam intervalos: homens - 60 dias (máximo de quatro doações nos últimos 12 meses) e mulheres - 90 dias de intervalo - máximo de três doações nos últimos 12 meses. O sangue doado é separado em diferentes componentes (hemácias, plaquetas, plasma e outros) o que poderá beneficiar mais de um paciente com apenas uma unidade coletada. Os componentes são utilizados para atendimentos de urgência e realização de cirurgias eletivas nos hospitais e no tratamento de pessoas com doenças crônicas. Em cada doação, o máximo de sangue retirado é de 450 ml.