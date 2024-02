Banco de sangue do HPS, em Porto Alegre, precisa intensificar doações em fevereiro

O período de férias escolares e a proximidade do Carnaval são fatores que impactam na redução de doadores de sangue, item essencial para a reabilitação de pacientes. No Hospital de Pronto Socorro (HPS), em Porto Alegre, por exemplo, a média diária normal de doações é de 12 pessoas e, nos últimos dias, está em apenas duas. Para realizar a doação, as pessoas devem, preferencialmente, fazer agendamento prévio pelo telefone (51) 99531-0585 (WhatsApp). As informações são da prefeitura.O setor funciona de segunda a sexta, das 8h às 12h, no segundo andar do hospital, no Largo Teodoro Herzl, s/nº - Bom Fim. Tem capacidade para atender de 16 a 20 pessoas por dia. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) faz um apelo para que os doadores compareçam ao setor, especialmente nesta semana. “Estamos próximos do feriadão de Carnaval e isso nos traz a prerrogativa de que precisaremos novamente de muitas bolsas de sangue”, diz a enfermeira coordenadora do Banco de Sangue, Nádia Calixto.Após a coleta, cada componente é rigorosamente testado. O processamento do sangue segue sob responsabilidade do Hemocentro do Estado.Confira as condições para doar sangue: