Caxias do Sul tem todos os caminhos a Porto Alegre interrompidos

Caxias do Sul o único acesso que ainda permitia o deslocamento para Porto Alegre, via RS-110, em São Francisco de Paula em direção à Taquara e, dali, para a Capital. A RS-020, em Taquara, está totalmente bloqueada de acordo com informações recebidas pela Polícia Rodoviária Federal, unidade de Caxias do Sul.



A BR-116 está bloqueada em vários pontos, tanto no sentido da Capital, como para a divisa com Santa Catarina. Entre Caxias do Sul e Campestre da Serra são cinco pontos por conta de deslizamentos, água sobre a rodovia e desnível superior a mais de 60 centímetros com risco de colapso da encosta. A situação se agrava em todo o Rio Grande do Sul com a continuidade das chuvas, o que inclui interrupção de estradas. Segunda maior economia do Estado,perdeu, nesta quinta-feira,

Na direção de Porto Alegre, são quatro pontos totais e três parciais na BR-116 em Caxias do Sul, dois em Nova Petrópolis e um em Picada Café.

A BR-470 tem bloqueios em Bento Gonçalves, Veranópolis e Carlos Barbosa.



O mesmo ocorre na RS-122, que, na manhã desta quinta-feira, teve trecho bloqueado entre Flores da Cunha e Antônio Prado em razão de deslizamento de terra. O km 11 da RSC-453 também está bloqueado em Farroupilha.



Pela manhã, a CSG, concessionária de 275,1 quilômetros na Serra e Vale do Caí, emitiu nota de alerta sobre a grave insegurança em todo o trecho concedido. A companhia recomenda expressamente que a população não se desloque pelas rodovias ERS-122, ERS-446, ERS-240, RSC-453, BR-470 e RSC-287, nem utilize desvios ou rotas alternativas. Reforça que os pontos estão extremamente críticos, com riscos de alagamentos e desmoronamentos.



Até as 11h, o trecho administrado pela CSG registrava 16 novos alagamentos, 28 desmoronamentos e seis pistas cedidas. Além disso, sete pontos das rodovias estão completamente bloqueados. Em decorrência das condições climáticas, das oito bases de atendimento ao cliente da CSG, apenas três estão operando: São Sebastião do Caí Sul (km 1,5 da ERS-122), Flores da Cunha (km 100 da ERS-122) e Farroupilha (km 118 da RSC-453), abertas todos os dias, das 8h às 18h.





Pontos com bloqueio total nos dois sentidos



- ERS-446, entre os km 0 e 14, entre Carlos Barbosa e São Vendelino



- BRS-470, entre os km 233 e 234, em Carlos Barbosa



- ERS-122, entre os km 30 e 51, entre Farroupilha (Nova Milano) e São Sebastião do Caí



- ERS-122, entre os km 102 e 112, entre Antônio Prado e Flores da Cunha



- ERS-122, km 122, em Antônio Prado



- RSC 453, km 111, em Farroupilha



- ERS-240, entre os km 27 e 30, em Capela de Santana



- BR-116, km 93, em Campestre da Serra



- BR-116, kms 108 e 128, em São Marcos



- BR-116, kms 134, 154, 161, 162 e 167, em Caxias do Sul



- BR-116, kms 170, 181 e 182, em Nova Petrópolis



- BR-116, km 191, em Picada Café