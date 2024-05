Caxias do Sul tem sete pessoas desaparecidas

de Caxias do Sul

O deslizamento de terras na BR-116, no Bairro de Galópolis, na madrugada desta quinta-feira (02), causou o soterramento de quatro casas e sete pessoas desaparecidas, uma delas levada pelas águas, em Caxias do Sul. A rodovia está totalmente bloqueada em cinco pontos, o que dificulta o acesso das equipes ao local do acidente. Até o meio-dia, as informações ainda eram extraoficiais.



Também é preocupante a possibilidade de rompimento da Barragem Dal Bó. A Prefeitura, em conjunto com as demais forças de segurança, montou uma estratégia de evacuação das residências no trecho que pode vir a ser alagado caso haja o rompimento. O sistema segue operando, mas com vertedouro 100% aberto para diminuir a pressão sobre a barragem.

A previsão é que nesta quinta-feira haja incidência de 100 a 120mm de chuva na região, volume considerado altíssimo, o que aumenta as possibilidades de transbordamentos dos rios. Na Serra, o prognóstico do Climatempo indicava 146mm para maio. Entretanto, o volume já alcançou 536mm em apenas dois dias. No Vale do Caí, a estimativa mensal era de 141mm, sendo que somente na quarta e quinta-feira choveu 237mm.