Corsan emite alerta de emergência na Barragem de São Miguel, em Bento Gonçalves

Após vistoria, a Corsan emitiu Declaração de Emergência para a barragem São Miguel, situada na localidade de São Miguel, em Bento Gonçalves. O estado de alerta deve-se ao desmoronamento da ombreira direita, estrutura que dá suporte à parte do reservatório, o que pode ocasionar rompimento parcial ou total da barragem. Equipes da empresa estão no local orientando e auxiliando na evacuação completa e isolamento dos arredores, com a retirada de 170 famílias do Vilarejo de Integração Anjos Unidos, Club São Bento e Comunidade Espírito Santo (Pinto Bandeira), que estão sendo levadas para hotéis e abrigos da região.

De acordo com o engenheiro civil Paulo Rosat, gestor de Segurança da Barragem São Miguel, o alerta foi emitido às 11h05min desta quinta-feira (2), dando início à mobilização imediata para remover pessoas da região e alocá-las em áreas seguras. "Neste momento, não há medidas que reduzam a pressão sobre a barragem a não ser que a chuva pare, o que não deve acontecer nas próximas horas de acordo com os serviços de meteorologia. Estamos focados na retirada das pessoas da região e, com o tempo melhor e um cenário climático mais estável, poderemos realizar uma série de intervenções de engenharia na barragem. Mas o momento agora é de cuidar de vidas", assinala Rosat.