Marinha envia ajuda a municípios atingidos pelas enchentes

Em razão das fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul nos últimos dias, a Marinha do Brasil, por meio da Capitania Fluvial de Porto Alegre (CFPA), enviou, na noite desta terça-feira (30), duas equipes, duas embarcações e duas viaturas para a região de Roca Sales, Lajeado e Marques de Sousa e para a cidade de Candelária.

O objetivo desse auxílio é o de prestar apoio às ações de defesa civil e à equipe do Corpo de Bombeiros, realizando o resgate de pessoas que estão ilhadas na região. Além disso, foram destinadas duas aeronaves com a finalidade de prestar ajudar a população, em conjunto com as autoridades locais.