Chuva causa estragos em 77 municípios no RS; confira cidades atingidas

fortes chuvas no Estado impactos pelas A Defesa Civil do Rio Grande do Sul divulgou relatórios preliminares de municípios que foram. Até às 19h de terça-feira (30), 77 cidades relataram ocorrências. Confira, a seguir, mais informações sobre as regiões atingidas.

LEIA TAMBÉM: Cinco pessoas morrem em função das chuvas no Estado

• Aceguá

Foram 20 casas atingidas nas áreas urbana e rural, que tiveram os telhados danificados pelos vendavais. Diversas casas ficaram alagadas e estradas vicinais interrompidas.



• Agudo

Famílias estão sendo realocadas preventivamente devido ao volume do rio estar subindo. A maioria das pessoas está indo para casa de familiares.



• Amaral Ferrador

O município está sem energia elétrica e rios menores transbordaram.



• Arroio Grande

O arroio que corta o município está em elevação e cinco famílias foram retiradas de suas residências de forma preventiva. Uma destas foi levada para o ginásio municipal e as outras quatro para casa de parentes.



• Barão de Cotegipe

Algumas ruas estão alagadas no centro da cidade.



• Bento Gonçalves

Há vários pontos de alagamentos. COMPDEC realiza atendimento nos locais.



• Bom Jesus

30 residências foram danificadas pelos vendavais. COMPDEC realiza atendimento com distribuição de lonas às residências atingidas.



• Boqueirão do Leão

Rios e arroios estão transbordando. Há várias estradas fechadas.



• Cachoeirinha

16 pessoas estão desalojadas, havendo montagem de abrigo. Estrada do Nazário, na divisa com Esteio, e outras vias foram interditadas devido a alagamentos. Cinco residências no bairro Betania foram evacuadas devido a risco de desmoronamento, com moradores encaminhados à casa de familiares. Estão sendo realizados monitoramento intensivo dos arroios e contato constante com as famílias ribeirinhas. Há fornecimento de lonas para oito residências e monitoramento das casas de bombas.



• Campinas do Sul

Algumas ruas estão alagadas no centro da cidade.



• Candelária

Oito pessoas estão desaparecidas. COMPDEC informa que as medidas de preparação estão em andamento. Ginásio municipal foi aberto para receber desabrigados.



• Canela

Há alagamento em vários pontos da cidade.



• Canudos do Vale

Há arroios transbordando e todos os acessos ao município estão bloqueados.



• Carlos Barbosa

Alagamentos atingiram os bairros Aparecida, Centro, Aurora e Triângulo.



• Cerro Branco

28 pessoas estão desabrigadas. Sete famílias foram retiradas de suas residências e direcionadas para o ginásio municipal.



• Cerro Grande do Sul

Quatro pessoas estão desalojadas. Há alagamentos em estradas, residências e patrimônios públicos, além de estradas e pontes avariadas, queda de postes e pontes em estradas vicinais e muitas propriedades rurais isoladas pelos alagamentos.

• Coqueiro Baixo

Enxurradas atingiram o município.

• Cruzaltense

Quatro casas foram atingidas na alameda Boavista, não havendo vítimas ou feridos. As residências foram interditadas até avaliação técnica e moradores se deslocaram para casa de parentes.



• Dona Francisca

Famílias estão sendo deslocadas de forma preventiva, com a maioria indo para casa de familiares.



• Encantado

Seis pessoas estão desaparecidas. No bairro Jacarezinho, houve deslizamento de terra e 4 casas com pessoas soterradas.



• Encruzilhada do Sul

Duas pessoas estão desalojadas. Vários sistemas de esgoto estão comprometidos. Sete residências foram inundadas pela água. Há uma residência com risco de desabamento, além de três com problemas nos telhados, sendo necessário o uso de lona. Um raio atingiu outras duas residências e provocou um breve incêndio, que foi controlado pelo Corpo de Bombeiros. Um cômodo de uma das casas e praticamente todos os equipamentos elétricos de ambos os imóveis foram danificados. Em um ponto da BR-471, de acesso ao município. foi necessária a remoção de lama.



• Erechim

Um muro caiu sobre um veículo. Não houve feridos.



• Erval Seco

Algumas ruas estão alagadas no centro da cidade.



• Estância Velha

Houve deslizamento de terra, queda de 2 muros (um causando interdição parcial de residência), sete pontos de alagamento e seis casas inundadas.



• Farroupilha

Há vários pontos de alagamentos. COMPDEC realiza atendimento.



• Guaíba

Algumas ruas ficaram alagadas e houve entrega de lona para uma residência.



• Guaporé

Algumas casas ficaram destelhadas. Houve quedas de árvores.



• Herveiras

Houve alagamento no Centro, com dois imóveis atingidos.



• Imigrante

Uma família de quatro pessoas está desabrigada. Vários pontos de estradas estão alagados.



• Ivorá

Quatro pessoas estão desabrigadas. Há vias bloqueadas no Centro, com a Prefeitura efetuando obras de desobstrução. Vias neste momento com menos volume de água.



• Júlio de Castilhos

Um silo caiu na BR-158, causando bloqueio total da pista. CBMRS trabalhando para desobstruir a via. Houve quedas de árvores.



• Lagoão

Enxurradas causaram colapso na infraestrutura viária.



• Mariano Moro

Rios que cruzam o perímetro urbanos saíram do leito. Estradas vicinais sofreram vários estragos.



• Mato Leitão

Oito casas e uma indústria foram parcialmente destelhadas.



• Monte Alegre dos Campos

20 casas foram danificadas. COMPDEC está realizando o atendimento com distribuição de lonas as residências atingidas, juntamente com a secretaria de obras.



• Montenegro

Há registros de cinco destelhamentos, além danos na rede elétrica e diversos pontos de alagamento



• Nova Bréscia

A cidade está sem energia elétrica. Pontes e estradas foram danificadas.



• Nova Palma

Diversas ocorrências de alagamentos e enxurradas. Riacho que corta parte da cidade inundou. Equipes da Prefeitura mobilizadas.



• Novo Hamburgo

Alguns bairros estão sem energia.



• Pantano Grande

Uma pessoa teria morrido por choque elétrico. Óbito está sendo investigado.



• Parobé

28 pessoas estão desalojadas. Duas residências com sérias avarias e outras cinco com possível risco.



• Passa Sete

Estradas e pontes foram danificadas.



• Paverama

Um veículo com duas pessoas, ao tentar passar por local alagado, foi arrastado pela correnteza. Os corpos de dois homens, um de 69 anos e outro de 65, foram encontrados. Há mais um óbito confirmado e uma pessoa está desaparecida.



• Pelotas

Sete residências tiveram problemas no telhado, uma por alagamento e outra com o desabamento de uma laje. Também foram registrados alguns alagamentos nas áreas urbana e rural da cidade, mas quase todos os locais já retornaram à normalidade. No Corpo de Bombeiros, apenas uma ocorrência foi registrada: no desabamento da laje, uma senhora precisou ser retirada debaixo dos escombros, felizmente sem ferimentos.



• Pinhal Grande

Cabeceiras de pontes e bueiros foram destruídos, e há estradas bloqueadas e intransitáveis.



• Piratini

Algumas pontes estão submersas na área rural.



• Porto Alegre

Havia galhos de uma árvore caídos na esquina das ruas Quintino Bocaiúva com Tenente Coronel Fabricio Pilar.



• Quaraí

Oito pessoas estão desabrigadas e outras 41 foram desalojadas.



• Restinga Seca

Há pessoas isoladas no interior devido às chuvas intensas e subida dos córregos, arroios e rios.



• Rio Pardo

COMPDEC realizou 19 atendimentos de entrega de lonas. Houve transbordamento de bueiros, bem como a queda de um muro.



• Roca Sales

Quatro pessoas ficaram feridas e outras quatro estão desaparecidas. Deslizamento de terra atingiu uma residência.

• Santa Clara do Sul

Estradas do interior estão interditadas. No centro, há poucos problemas.



• Santa Cruz do Sul

Bombeiros realizaram atendimentos a destelhamentos e árvores caídas em diversos bairros da cidade.



• Santa Maria

Água está quase alcançando a pista da ERS-287. Pessoas na localidade de Três Figueiras estão sendo retiradas pelo Corpo de Bombeiros .



• Santa Maria do Herval

No Rio Cadeia, foi realizado o resgate de uma pessoa que se encontrava em um veículo.



• Santa Tereza

Ponte que liga a área central à linha José Júlio e São Valentim foi levada pela força das águas do rio Taquari.



• Santana da Boa Vista

Das três estradas que dão acesso ao interior do município, duas já estão interrompidas e uma com risco para circulação. Uma escola do interior informou impossibilidade de acesso, devido a rachaduras nas cabeceiras de pontes nas estradas.



• Santiago

Árvores e postes de energia caídos, algumas estradas bloqueadas.



• São João do Polêsine

Há alagamentos de algumas ruas. COMPDEC realiza avaliação.



• São Leopoldo

Houve queda de 14 vegetais e de dois muros, além de 30 destelhamentos, danos na rede elétrica e diversos pontos de alagamento.



• São Martinho da Serra

Rede elétrica na parte rural sofreu danos.



• São Pedro do Sul

Há pessoas ilhadas no Parque do Angico.



• São Sebastião do Caí

182 pessoas estão desabrigadas.



• Sobradinho

20 pessoas estão desabrigadas. Córrego subiu novamente e casas ficaram alagadas. COMPDEC e Bombeiros estão realizando atendimentos e levantamento.



• Taquara

Um raio atingiu uma casa no bairro Empresa, causando um incêndio. A descarga elétrica derreteu eletrodomésticos e queimou a cozinha e a sala da família. Ninguém ficou ferido.



• Três Arroios

Rios que cruzam o perímetro urbanos saíram do leito. Estradas vicinais sofreram vários estragos.

• Vale Real

Houve deslizamento de terra no quilômetro 16 da ERS 452. Tráfego ocorre em meia pista.



• Venâncio Aires

Houve queda de granizo de pequeno diâmetro e duas solicitações para apoio com lonas em residência.



• Vera Cruz

Houve três destelhamentos e duas quedas de árvores.



• Viamão

Vias estão alagadas e uma casa colapsou parcialmente.