RS recebe primeiro lote de 31,5 mil doses de vacinas contra a dengue

Foi entregue ao Rio Grande do Sul nesta terça-feira (30) o primeiro lote de vacinas contra a dengue, com 31,5 mil doses. Elas serão distribuídas pela Secretaria da Saúde (SES) nesta quinta-feira (2) aos seis municípios da Região Metropolitana elencados pelo Ministério da Saúde: Porto Alegre, Viamão, Alvorada, Gravataí, Cachoeirinha e Glorinha. Essa primeira entrega representa 25% do total de 126 mil doses que o Estado deve receber para essas cidades.

• LEIA TAMBÉM: PGE anuncia medidas judiciais para impedir desassistência aos segurados do IPE Saúde



As doses complementares serão enviadas nas próximas remessas, conforme informado pelos representantes do Programa Nacional de Imunizações (PNI) aos técnicos do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs), em reunião realizada na última segunda-feira (29) para o planejamento da ação de vacinação. Na medida em que houver doses disponíveis no estoque nacional, será então complementado o necessário para essas cidades inicialmente contempladas e ampliada a distribuição para outros municípios do Estado. As doses complementares serão enviadas nas próximas remessas, conforme informado pelos representantes do Programa Nacional de Imunizações (PNI) aos técnicos do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs), em reunião realizada na última segunda-feira (29) para o planejamento da ação de vacinação. Na medida em que houver doses disponíveis no estoque nacional, será então complementado o necessário para essas cidades inicialmente contempladas edo Estado.

Pela definição do Ministério da Saúde, serão vacinadas as crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos, faixa etária que, nacionalmente, concentra maior número de hospitalização por dengue nos últimos anos: 16,4 mil de janeiro de 2019 a novembro de 2023. A vacina desse fabricante não é autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para pessoas acima dos 60 anos, público que concentra o maior número de óbitos no Rio Grande do Sul.

Todo o lote será destinado para a primeira dose do grupo prioritário. Para a segunda dose do esquema, em um prazo de três meses, o quantitativo a ser recebido pelo Estado dependerá do registro das primeiras doses no sistema do Programa Nacional de Imunizações.

Escolha dos Municípios

As seis cidades que são as primeiras do Estado a implantar a vacinação contra a dengue foram selecionadas pelo Ministério da Saúde com base no critério do histórico de casos de dengue dos últimos dez anos— mais precisamente 2013 a 2022, visto que a estratégia foi definida antes do encerramento do ano passado.



Segundo o Informe Técnico da estratégia de vacinação nacional, “considerando as dimensões continentais do Brasil, a heterogeneidade de transmissão em cada região, e o limitado quantitativo de doses da vacina disponíveis para o ano de 2024, foram selecionados municípios de grande porte (população maior ou igual a 100 mil habitantes) com alta transmissão de dengue nos últimos 10 anos, incluindo os demais municípios das suas regiões de saúde de abrangência, independentemente do porte populacional, ordenados pela predominância do sorotipo DENV-2 — de reemergência recente — e pelo maior número de casos no monitoramento 2023/2024 (Semana Epidemiológica 27 de 2023 à Semana 2 de 2024)”.



Por isso, foi incluída a cidade de Glorinha, que, mesmo com população abaixo dos 100 mil habitantes, entrou na seleção por ser parte da mesma Região de Saúde de outros municípios com população superior e maior incidência da dengue no período. O ranqueamento dessa seleção dos municípios, contudo, não foi divulgado e compartilhado pelo Ministério da Saúde aos estados.

Doses por Cidade

Confira quantas vacinas cada município receberá no primeiro lote. Entre parênteses, o total estimado de doses que serão enviadas pelo Ministério da Saúde:



• Porto Alegre: 18.225 (de 72.898)

• Viamão: 3.746 (de 14.982)

• Alvorada: 3.246 (de 12.985)

• Gravataí: 4.106 (de 16.425)

• Cachoeirinha: 2.095 (de 8.379)

• Glorinha: 116 (de 463)