Inmet emite alertas de temporais no RS até a próxima quinta-feira

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta na manhã desta segunda-feira (29) para a possibilidade de temporais no Rio Grande do Sul até a manhã desta terça-feira (30) para o risco de chuvas de intensidade moderada a forte (entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia), com trovoadas, queda de granizo e rajadas de vento entre 40 Km/h e 60 Km/h em áreas isoladas do extremo Noroeste do Rio Grande do Sul, e parte do Oeste, Meio Oeste e Sul de Santa Catarina.

A instabilidade deve se manter até a próxima quinta-feira (2/05), podendo chover entre 50mm/dia até 100mm/dia com granizo, trovoadas e rajadas de vento entre 50 Km/h e 90 Km/h em áreas isoladas do Rio Grande do Sul e no extremo Sul de Santa Catarina.