Excesso de chuva poderá causar enchentes no RS no início de maio

A chuvarada deste sábado (28), que já trouxe prejuízos a diversos pontos do Estado, é apenas o início da chuva excessiva que deverá marcar os últimos dias de abril e a primeira semana de maio.

Segundo a Metsul, até 5 e 6 de maio, haverá vários momentos de chuva forte, com risco de alagamento e tempestades. “A soma da chuva que já aconteceu, com a chuva que está por vir, se desenha com o alerta de cheia de rios importantes, como o sistema Taquari-Antas, Rio dos Sinos, rio Uruguai, Jacuí, e rios do Oeste também, então grande parte do estado vai passar por um período de dificuldades”, alerta a meteorologista Estael Sias.

LEIA MAIS: Forte temporal atinge diversas cidades do RS e causa estragos

Até agora, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aponta acumulados altos de chuva nas últimas 72 horas no Estado. Em Quaraí, foram 179mm; em Campo Bom, 78mm, além de várias outras estações apontando mais de 50mm de chuva.

Isso ocorre, segundo Estael, ainda por consequência do El Niño, que está perto do fim. “O cenário é parecido com o da primavera do ano passado, quando havia uma bolha de ar quente bloqueando a chuva no Centro do país, com temperaturas extremas. Então, na medida em que o ar seco atua por lá, o canal de umidade, a chuva fica toda concentrada aqui no Sul. E especialmente o RS será a área mais impactada nesses primeiros dias de maio”, explica.

O Inmet emitiu no sábado um alerta laranja de perigo para altas temperaturas, por conta da massa de ar quente e seco que se mantém sobre boa parte das regiões Sudeste e Centro-Oeste do Brasil, além do norte do Paraná.

Já no Estado, o órgão alerta para “perigo” para boa parte do RS a partir das 21h deste domingo (18). “Chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), e queda de granizo. Risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos”, em uma área que compreende o Sul, Centro e Região Metropolitana de Porto Alegre.

Segundo Estael, apesar dos vários dias seguidos de chuva, a precipitação não se concentrará em uma única região todos os dias, com períodos de maior intensidade ora no Sul do RS, ora no Norte. “Somando todo esse período, o alerta é para enchente em muitos rios. Poderemos ter um cenário muito preocupante que vai atrapalhar o dia a dia dos gaúchos e que vai trazer risco, com rios cheios, queda de pontes, áreas intransitáveis, prejudicar a agricultura, e na Serra um risco geológico, de queda de barreira, deslizamentos”, adverte a meteorologista.