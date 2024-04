Forte temporal atinge diversas cidades do RS e causa estragos

Atualizada às 19h45min de 27/04/2024 - Quem estava na rua teve de buscar abrigo. Este foi o relato de moradores de cidades gaúchas atingidas por fortes chuvas na tarde deste sábado (27), o que já era previsto pela meteorologia. Dos vales do Taquari, Caí e Sinos à Região Metropolitana e Porto Alegre, a chuva veio com força.

Temporal com raios atingiu a Grande Porto Alegre e os vales. Conforme informa a Metsul, isso ocorre devido à chegada de uma frente fria que avança pelo Estado.

No começo da noite, a Defesa Civil estadual divulgou a lista de localidades que relataram estragos: Santa Cruz do Sul, Vera Cruz, Guaíba, Estância Velha, São Martinho da Serra e Novo Hamburgo. As maiores precipitações foram registradas em Quaraí (170,8 milímetros), Pedro Osório (113,6 mm), Rio Grande (112,8 mm), Capão do Leão (97,2 mm) e Arroio Grande (93,4 mm).

Em Novo Hamburgo, o céu fechou na metade da tarde, anunciando o temporal que viria logo depois. Em Santa Cruz do Sul, chuva e ventos fortes derrubaram vegetação e danificaram residência, segundo relato de Ricardo Bartz, da CDL da cidade. Destelhamento e falta de luz também são relatados.

A Metsul informa que a frente fria passou mais cedo pelo Vale do Rio Pardo, espalhando chuva forte com raios, vento e granizo para a área de Santa Cruz do Sul e municípios vizinhos do vale.

Mais cedo, a Defesa Civil da Capital emitiu um alerta preventivo diante da possibilidade de chuvas intensas (25 milímetros por hora a 30 milímetros por dia) e ventos fortes (40 a 55 quilômetros por hora) entre o fim da tarde deste sábado e 1h de domingo (28).



O órgão orienta que "a população evite transitar na rua durante o período do alerta, abrigue-se em local seguro, mantenha-se afastada de postes, árvores e placas de sinalização e publicitárias, não entre em alagamentos, observe alterações nas encostas e evite usar aparelhos eletrônicos ligados à rede elétrica".