Chuva forte e granizo atingem Uruguai, e RS tem alerta de instabilidade

Vizinho do Rio Grande do Sul, o Uruguai teve estragos com os ventos e as chuvas fortes e queda de granizo neste sábado (27), segundo a Metsul. A virada climática ocorreu, diz o serviço de meteorologia em seu site, devido ao encontro de uma massa de ar quente com ar mais frio. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de perigo de temporais em áreas do Rio Grande do Sul até a noite deste sábado.

Pedras de gelo de até oito centímetros de diâmetro foram registradas em áreas como Solís de Mataojo, Lavalleja, Las Piedras (Canelones) ou Kiyú (San José), com danos em telhados, e próximo à fronteira com o Estado, diz a Metsul.

O Inmet alertou para chuva com intensidade de moderada à forte, possibilidade de queda de granizo, trovoadas e rajadas de vento entre 50 Km/h e 90 Km/h em áreas isoladas da Fronteira Oeste, parte da Campanha e Sul do Rio Grande do Sul e em áreas isoladas do Noroeste, parte do Nordeste, incluindo Porto Alegre, Região Metropolitana e parte do Centro. Os fenômenos climáticos podem atingir as regiões até a meia-noite deste sábado.