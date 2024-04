Revisão e parcelamento das contas de água podem ser feitos pelo WhatsApp do 156

A prefeitura de Porto Alegre disponibilizou nesta quinta-feira (25) dois novos serviços no WhatsApp do 156. A população agora pode realizar o autoatendimento pela plataforma e solicitar revisão e parcelamento das contas de água.

Para utilizar o serviço basta salvar o número (51) 344330156 na agenda do celular e dar um “oi” no WhatsApp. Depois o usuário clica na opção “Água e Esgoto (Dmae)” e na sequência nos ícones Revisão ou Parcelamento.



“Essa parceria entre o Dmae e o 156 é mais uma opção para facilitar a vida dos usuários, pois, a partir do momento em que a plataforma é lançada, o consumidor pode fazer as suas solicitações sem sair de casa”, afirma o diretor-geral do Dmae, Maurício Loss.