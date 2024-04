Instabilidade deve trazer volume elevado de chuvas nos próximos dias

O final de abril e o início de maio devem contar com tempo bastante instável no Sul do Brasil. A previsão é de que haja muita chuva — existindo risco de temporais — com volumes semelhantes aos do segundo semestre de 2023, quando diversas enchentes atingiram o Rio Grande do Sul.

MetSul 100% a 200% da precipitação média histórica de abril ou maio, o que pode acarretar uma série de riscos e transtornos à população. Segundo a, os acumulados devem ser tão altos em alguns pontos em tão curto período, em apenas cerca de uma semana, que um grande número de localidades gaúchas pode atingirhistórica de abril ou maio, o que pode acarretar uma série de riscos e transtornos à população.

A instabilidade duradoura e a potencialidade de temporais pode ainda ser motivo para que enchentes ocorram no Rio Grande do Sul. A previsão é de que nas próximas semanas o acumulado das chuvas atinja 100mm na maioria das cidades do estado, podendo chegar, em alguns locais, na casa dos 250mm.

O cenário de alta precipitação se deve em boa parte ao fenômeno atmosférico El Niño, que, embora esteja em seus estágios finais, deve continuar aumentando a temperatura e a umidade do sul do país durante o outono.