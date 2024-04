Radar meteorológico será instalado no morro São João, em Montenegro

Um radar meteorológico será instalado no morro São João, no bairro Bela Vista, em Montenegro, com o objetivo de dar mais precisão à alertas e a previsão do tempo para à Defesa Civil do Rio Grande do Sul. O equipamento terá uma cobertura de 150km de raio a partir do local de instalação, incluindo parte dos Vales. A operação do equipamento está prevista para o segundo semestre de 2024. Atualmente, o Rio Grande do Sul conta com o serviço de monitoramento meteorológico realizado por três radares das Forças Armadas, dois localizados dentro do próprio Estado, em Canguçu e Santiago, e um no Morro da Igreja, em Santa Catarina. Por esse motivo, Porto Alegre e a Região Metropolitana acabam não recebendo a cobertura adequada.

A empresa Climatempo, que assinou o contrato e entregará o serviço, procedeu os estudos técnicos demandados pelo fabricante do radar nos locais potenciais de instalação tendo como alvo central a Região Metropolitana de Porto Alegre, com maior concentração populacional e que ainda não era coberta por esse tipo de serviço. Foram analisadas nas inspeções uma série de critérios como, por exemplo, a operacionalidade do equipamento, o acesso ao local, infraestrutura de energia elétrica e comunicação (internet), segurança e estrutura da fundação da torre de 40 metros de altura preexistente, tendo sido encontradas no morro São João as condições mais favoráveis do que em outros locais analisados.

Alguns ajustes serão necessários para viabilizar a instalação do radar junto à estrutura existente no local, sendo que já foram definidos os serviços a serem executados pela empresa. Após essa etapa, o equipamento do radar propriamente dito será fixado e serão feitas as ligações elétricas e lógicas para fins de testes de operação.

Os componentes do radar encontram-se em fase final de testes de performance na sede do fabricante, e o próximo passo é a preparação e despacho para o Brasil. A expectativa é de que o prazo para a execução dos ajustes e a entrega do serviço obedeça aos prazos estabelecidos em contrato, com início da operação prevista para o segundo semestre de 2024. "Estamos muito satisfeitos com o andamento das etapas, dentro do prazo e buscando a excelência. A população gaúcha merece usufruir desse qualificado serviço, que irá ajudar ainda mais a Defesa Civil na gestão de risco de desastres", disse o secretário chefe da Casa Militar e coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil, coronel Luciano Chaves Boeira.