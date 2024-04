Rio Grande do Sul confirma mais cinco mortes por dengue e total passa de cem

A Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul confirmou, nesta quarta-feira (24), mais cinco mortes por dengue no Estado. Com isso, o total de vítimas chega a 102 em todo o território. Conforme o Centro Estadual de Vigilância em Saúde, os óbitos aconteceram entre 3 e 14 de abril. No início da semana, Porto Alegre decretou situação de emergência pela doença.