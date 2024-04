Cristo Protetor recebe escoteiros para jornada em Encantado

Cerca de 10 grupos escoteiros, vindos das cidades de Porto Alegre, Cachoeira do Sul e Candelária, irão conhecer e realizar atividades recreativas no Cristo Protetor de Encantado, no Vale do Taquari. As ações começarão às 6h da manhã de sábado (20) e serão coordenadas pelo Grupo Escoteiro Tibiquary, do município de Lageado. A expectativa é que participem cerca de 100 escoteiros do ramo sênior, com idades entre 14 e 18 anos. As informações são do chefe de escoteiro do Grupo Tibiquary, Henrique Cazzanelli, de 23 anos.

• LEIA TAMBÉM: Cristo Protetor de Encantado registra mais de 250 mil visitantes



Uma das atividades realizadas no Cristo Protetor consiste na redação de uma carta, elaborada pelos escoteiros, para si mesmos, como parte do processo de progressão dentro do Movimento Escoteiro. "Essa carta servirá como uma autoavaliação e será escrita em um ambiente tranquilo e harmônico, proporcionado pelo local, onde se encontra a estátua do Cristo. É importante ressaltar que, dentro do Movimento Escoteiro, respeitamos todas as religiões", explicou Cazzanelli.



O líder dos escoteiros, que está à frente da organização das atividades, disse que a escolha do Complexo Cristo Protetor de Encantado não está ligada a uma religião em particular, mas sim à tranquilidade e harmonia que o ambiente oferece. "A carta será guardada durante o período em que os jovens estiverem no ramo sênior, dos 14 anos e meio aos 18 anos, e só será aberta quando passarem para o ramo pioneiro, dos 18 aos 21 anos", acrescentou.



Durante os próximos três anos, a carta permanecerá sob os cuidados dos líderes de cada grupo, representando um registro do progresso pessoal dos adolescentes nesse período. Quando completarem 18 anos, os escoteiros terão a oportunidade de ler a carta e refletir sobre as mudanças ocorridas desde o início de sua jornada no ramo sênior até o presente momento.



Ainda no Cristo Protetor, está prevista uma breve instrução dos segredos da comunicação por rádio, permitindo que se comuniquem entre si e com seus condutores durante uma caminhada de 11 km, partindo do Cristo Protetor até o Vista Bella Garden, onde será realizado um acampamento com tarefas recreativas até domingo, dia 21.