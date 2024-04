Com estoques críticos, Hospital de Clínicas apela por doadores de sangue

O banco de sangue do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) necessita com urgência da doação de sangue e plaquetas, pois os estoques atingiram níveis críticos. Os estoques estão críticos em todos os grupos sanguíneos negativos e do tipo "O" positivo e podem causar prejuízos na assistência se não forem repostos.

O hospital apela para que as pessoas agendem sua doação pelo link www.bit.ly/sangueonline, evitando espera e aglomerações. Para a marcação de horário para grupos ou doação de plaquetas, o contato é pelo telefones (51) 3359.8504 ou pelo WhatsApp (51) 99937.7892. O banco de sangue fica na rua São Manoel, 543, 2º andar, no bairro Santana. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e sábados, das 8h às 12h.

Entre os requisitos para doação de sangue é necessário estar em boas condições de saúde e ter entre 16 e 69 anos, desde que a primeira doação tenha sido feita até 60 anos. Também é preciso pesar no mínimo 50kg e estar descansado - ter dormido pelo menos seis horas nas últimas 24 horas. É necessário estar alimentado (evitar alimentação gordurosa nas quatro horas que antecedem a doação e apresentar documento original com foto.

As doações de sangue apresentam intervalos: homens - 60 dias (máximo de quatro doações nos últimos 12 meses) e mulheres - 90 dias de intervalo - máximo de três doações nos últimos 12 meses. O sangue doado é separado em diferentes componentes (hemácias, plaquetas, plasma e outros) o que poderá beneficiar mais de um paciente com apenas uma unidade coletada. Os componentes são utilizados para atendimentos de urgência e realização de cirurgias eletivas nos hospitais e no tratamento de pessoas com doenças crônicas. Em cada doação, o máximo de sangue retirado é de 450 ml.



O doador não pode estar gripado, nem ter enfrentado uma gripe nos últimos sete dias, nunca ter contraído hepatite, malária ou doença de Chagas; não ser portador do vírus HIV e do HTLV. As mulheres não podem estar grávidas, nem ter tido aborto nos últimos três meses e não podem estar amamentando. Os doadores não podem ter realizado tratamento dentário nos últimos sete dias; não ter feito tatuagem nos últimos 12 meses; e não ter ingerido bebida alcoólica no dia da doação e nem ter bebido excessivamente nas últimas 24 horas.