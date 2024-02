Com baixa procura, Hemocentro e hospitais fazem apelo por doação de sangue no RS

Com a diminuição das doações de sangue, o Hemocentro do Rio Grande do Sul e hospitais como o Clínicas, Santa Casa e Conceição decidiram fazer um apelo para que a população faça a doação de todos os tipos de sangue. O Hemocentro é responsável pelo fornecimento de sangue, e outros componentes, para mais de 40 hospitais de Porto Alegre, da Região Metropolitana e do Litoral Norte. Com muitas pessoas de férias e a proximidade do Carnaval, existe a necessidade de manter os estoques em níveis regulares.

Para enfrentar esta situação, a ação Bloco dos Que Salvam Vidas convida a população para doar sangue antes do Carnaval - período quando há maior probabilidade de demandas de urgência e emergência. A coordenadora de captação do Hemocentro, Gesiane Almansa, disse que quem puder fazer a doação até sexta-feira (9) contribuirá para a manutenção dos estoques de maneira segura. "Alguns hemocomponentes, como as plaquetas, precisam ser utilizadas em curto espaço de tempo. Por isso, quem puder passar no Hemocentro nesta semana estará colaborando muito", destaca.

Segundo ela, uma doação salva até quatro vidas e o melhor é doar antes do Carnaval e se divertir com a missão cumprida. O agendamento da doação pode ser feito pelo Whatsapp (51) 98405.4260 ou pelo site saude.rs.gov.br/agendamento-para-doacao-de-sangue. O horário de funcionamento do Hemocentro é de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. A instituição fica na avenida Bento Gonçalves, 3722, no bairro Partenon, na zona Leste de Porto Alegre.

Hospitais como o Clínicas, o Conceição e a Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre também necessitam da doação de sangue. No Clínicas, o nível de estoques dos tipos O, A e B negativo estão críticos. A doação pode ser feita no banco de sangue que fica na rua São Manoel, 543, 2º andar. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e sábados, das 8h às 12h.

Já no banco de sangue do Grupo Hospitalar Conceição (GHC), o sangue do tipo AB negativo é crítico e O negativo a situação é de alerta. O banco de sangue do GHC está localizado no segundo andar do Hospital Conceição, na avenida Francisco Trein, 596, no bairro Cristo Redentor, na zona Norte de Porto Alegre. A unidade funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30min às 17h, e aos sábados das 7h30min às 12h - até 60 atendimentos aos sábados. Nos feriados não tem atendimento. Para grupos acima de 10 pessoas é necessário agendamento prévio.

A Santa Casa de Porto Alegre também está com os estoques baixos. O banco de sangue da instituição de saúde necessita da doação do sangue O negativo. A última semana foi de queda no número de doadores, cerca de 45% a menos do que a média ideal de 80 doações por dia. O Hospital de Ponto Socorro (HPS) também precisa de doadores de sangue - todos os tipos. A doação pode ser realizada no próprio banco de sangue do hospital. O agendamento é feito pelo telefone (51) 99531.0585 (WhatsApp). A unidade atende no largo Teodoro Herzl, s/nº, no bairro Bom Fim.

Segundo a Santa Casa, os estoques de sangue ainda estão conseguindo atender os oito hospitais do complexo, mas com a proximidade do feriado de Carnaval e a tendência de queda nas doações, isso certamente pode comprometer os atendimentos. Com a redução de doações na última semana, houve também um comprometimento dos estoques de plaquetas, coletadas junto com a doação de sangue.