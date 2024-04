Operação combate fraude em documentos veiculares do Detran-RS

A 1ª Delegacia de Polícia de Combate à Corrupção realizou uma operação de combate à fraude em documentos veiculares por solicitação do Departamento Estadual de Trânsito (Detran). O órgão informa que está contribuindo com todas as informações necessárias.

Durante as diligências, foi averiguado que os suspeitos utilizavam informações privilegiadas para a prática de falsificações, clonagem e estelionato. “O Detran-RS é uma vítima, tendo as investigações iniciadas por conta da Corregedoria do Detran que está nos auxiliando nas investigações”, ressaltou o delegado Fernando Sodré.

Até o momento, são cumpridos seis mandados de prisão e oito ordens judiciais de busca e apreensão nas residências e endereços profissionais dos investigados, situados em Porto Alegre e na região Metropolitana, bem como em desmanche credenciado do Detran. Um servidor do Detran, que chefiava a divisão de depósitos, já foi preso.