PF combate tráfico internacional de drogas no Porto de Rio Grande

A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta terça-feira (16) a Operação Escafandria para desarticular uma organização criminosa especializada no tráfico internacional de drogas por via marítima, por meio do Porto de Rio Grande.Policiais federais, com o apoio da Receita Federal, da Marinha e da Brigada Militar cumprem 12 mandados de prisão preventiva e 26 de busca e apreensão nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e no Paraná. A operação tem cooperação policial internacional com a participação da Europol e da Polícia da Alemanha para o cumprimento de um mandado de prisão no exterior.A investigação teve início em 2022 após o recebimento de informações de que um grupo de pessoas da cidade de Rio Grande e dos estados de Santa Catarina e Paraná estaria realizando atividades relacionadas ao tráfico de drogas a partir do Porto de Rio Grande.A Polícia Federal apurou que o grupo enviava cocaína para outros países utilizando mergulhadores para esconder a droga na caixa de mar (compartimento na parte externa da embarcação, abaixo da linha da água, cuja função é resfriar o motor, abastecer o sistema de combate a incêndio e descarregar água do navio).Em agosto do ano passado, a Guarda Civil da Espanha apreendeu uma carga de 198 quilos de cocaína enviada pelo grupo em um navio que havia partido do Porto de Rio Grande.O nome da operação “Escafandria” está relacionado ao método utilizado pelo grupo para colocação da droga nos navios.