Dia D de vacinação contra a gripe é positivo em Porto Alegre

O Dia D de vacinação contra a gripe realizado neste sábado (13) em Porto Alegre foi considerado positivo. A chuva que atingiu a Capital desde a manhã, com intensidade mais forte em alguns momentos, não esvaziou as 134 unidades de saúde que abriram entre 9h e 18h para imunizar os grupos prioritários que já podem se vacinar, o que representa 698.590 pessoas na cidade. Em postos como o Centro de Saúde Modelo, no bairro Santana, houve fila logo no início da manhã, mas o movimento diminuiu durante a tarde. Na Unidade de Saúde Moab Caldas, o fluxo de público foi calmo no período das 9h às 18h, horário de funcionamento determinado para todos os postos. A diretora de atenção primária à Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre (SMS), Vânia Frantz, traçou um panorama da campanha de imunização contra o influenza. “Nós ficamos um pouco apreensivos durante a semana, especialmente na manhã deste sábado, por causa das condições climáticas, mas, ainda assim, tivemos uma boa adesão”, comentou Vânia, admitindo que não havia circulado por todas as unidades de saúde da cidade. Os números oficiais do Dia D serão conhecidos na próxima segunda-feira (15).Segundo Vânia, as equipes de gestão estiveram em várias unidades de saúde e todas apresentaram algum grau de movimento de público. “Algumas com bastante adesão por parte dos idosos e outras mais mista, com a presença também de crianças”, detalha. Em alguns locais a movimentação foi intensa, mas sem a formação de filas, com pessoas buscando a vacinação de forma constante ao longo do dia. “Nossas equipes saíram para vacinar as pessoas que são domiciliadas ou acamadas e também nas Instituições de Longa Permanência (ILP). Nesse grupo, teremos um índice que vai crescer bastante com a entrada dos dados na próxima segunda-feira”, detalha Vânia. O Dia D da Vacinação contra a gripe contou com grande envolvimento das equipes de saúde na Capital, com a participação de 1,5 mil servidores da prefeitura de Porto Alegre trabalhando neste sábado. Além do Rio Grande do Sul, a iniciativa ocorre em outros 14 estados e no Distrito Federal. A campanha de vacinação segue ocorrendo nas 134 unidades de saúde da Capital até o dia 31 de maio. “Os horários de funcionamento variam. Algumas unidades funcionam das 8h às 17h; outras das 7h às 19h e algumas das 7h às 22h”, explica a diretora. No Centro de Saúde Modelo, no bairro Santana, algumas pessoas que chegavam para se vacinar ainda tinham dúvidas sobre quais os grupos prioritários e também sobre a documentação necessária. Atualmente, podem receber a vacina contra a gripe idosos com 60 anos ou mais, crianças de seis meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas (até 45 dias pós-parto), quilombolas, indígenas, trabalhadores da saúde de todos os níveis, públicos e privados, trabalhadores da educação do ensino básico ao superior, pessoas com comorbidades e condições clínicas especiais de todas as idades a partir dos seis meses, pessoas com deficiência, funcionários do sistema prisional, membros de forças de salvamento e da segurança, das Forças Armadas, caminhoneiros e trabalhadores do transporte coletivo e portuários. Os grupos são definidos pelo Ministério da Saúde. “A gente espera as orientações do Ministério e se elas vão apresentar alguma alteração nas próximas semanas, mas, por enquanto, a gente segue com todos esses grupos que já foram liberados”, explica Vânia.