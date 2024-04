Dia D da vacinação contra a gripe mobiliza gaúchos mesmo com chuva

Atualizado às 19h

Na manhã nublada e chuvosa deste sábado, Porto Alegre não deu importância ao mau tempo e aderiu ao Dia D de Vacinação contra a Gripe. Desde o dia 25 de março, quando se iniciou a campanha, que segue até 31 de maio, a capital gaúcha já imunizou 108,4 mil pessoas, do total de 698,5 mil do público-alvo. A iniciativa acontece em 15 Estados e no Distrito Federal.

Completadas três semanas do início da campanha de vacinação contra a gripe, o Rio Grande do Sul já imunizou 872,2 mil pessoas, equivalente a cerca de 22% do público-alvo, conforme dados do site do Ministério da Saúde. O Estado lidera o ranking de imunizações contra o vírus Influenza. No País, a imunização já foi feita em 14,3% dos 75,8 milhões de brasileiros no perfil a ser imunizado. A vacina não evita a infecção, mas sim que o paciente chegue à forma grave da doença, que pode ser fatal.

Depois de imunizar 20 mil pessoas no Dia D em 2023, a Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre dobrou a meta neste ano. O secretário Fernando Ritter passou a manhã percorrendo a cidade para acompanhar a movimentação e verificou locais com grande mobilização e outros, nem tanto, por conta do tempo instável.

“No ano passado, alcançamos 20% de imunizados no mês de maio. E agora já estamos com 22%. Temos trabalhado muito isso. Nossas equipes estão fazendo busca ativa para ampliar a eficiência do programa de vacinação. E precisamos aumentar os números na população infantil, que é de apenas 8%”.

Ritter ressalta que o sábado foi de passe livre no transporte coletivo e que todas as 134 unidades de Saúde da Capital ficaram abertas até as 18h para a campanha contra Influenza. O município quer evitar a sobrecarga nas emergências pediátricas, como ocorreu no ano passado.

“Os postos funcionam em diferentes horários, para que os pais possam encontrar o melhor momento para levar seus filhos. Mas também precisamos parar de discutir a eficácia das vacinas. Isso é muito ruim. Se estão disponíveis, é porque são eficazes e seguras. Salvam vidas. Ciência é indiscutível nesse aspecto. E as lideranças das comunidades têm papel importante na conscientização e motivação das famílias”, ressaltou.

Nesse ritmo, a Clínica da Saúde Modelo, no bairro Santana, abriu as portas às 9h com fila de guarda-chuvas e sombrinhas protegendo o público para receber a dose. Apesar do intenso movimento no início do atendimento, o fluxo foi normal, explica a coordenadora, Silvia Naiara Santos Corrêa.

Em 90 minutos, 250 pessoas haviam sido vacinadas no local, mas diversas equipes estavam nas ruas, levando as doses aos quilombos do Areal e Família Fidélix, além de institutos de longa permanência.

“Costumamos vacinar, em média, 1,3 mil pessoas por dia. Nos preparamos com doses e pessoal, para atender um número um pouco acima disso hoje, por segurança. Neste ano, acredito que o movimento está maior em relação aos últimos dois ou três. As pessoas circulam mais, já não têm a mesma preocupação em se isolar pela Covid, então vêm em busca de proteção contra a gripe”, disse Silvia.

Evaldo Silva, que vive há 40 anos em Porto Alegre, onde trabalha como zelador, procura se vacinar todos os anos

O zelador Evaldo Marques da Silva, 62 anos, não perdeu a oportunidade de se vacinar. Natural de Encruzilhada do Sul, mas morando em Porto Alegre há 40 anos, ele não falha nunca, garante. “O receio de contrair a doença e o senso de responsabilidade, por lidar com o público em seu local de trabalho falam mais alto. Assim como eu, minha esposa e os quatro filhos seguem o mesmo pensamento”.

Pelo Rio Grande do Sul, o dia nacional de reforço na mobilização pela vacinação contra a gripe teve adesão de 456 municípios.

“Distribuímos mais de 300 mil doses às 18 Coordenadorias Regionais de Saúde. No ano passado, essa iniciativa alcançou 200 mil pessoas. Hoje pela manhã, tivemos bom movimento em alguns municípios. Outros, nem tanto, por conta da chuva, informou a chefe da Seção de Imunizações da Secretaria Estadual de Saúde, Eliese Cesar.

A iniciativa ocorreu em algumas cidades no sábado passado, e será realizada em outras no próximo dia 20.