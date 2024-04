Competição de Skate promete movimentar Porto Alegre neste fim de semana

Apesar da previsão de chuva para o fim de semana, segue confirmada a etapa porto-alegrense do campeonato de skate STU National. Segundo a organização do evento - programado para ocorrer de 12 a 14 de abril, no trecho 3 da Orla do Guaíba -, as atividades serão ajustadas de acordo com a previsão do tempo. A expectativa da organização, apresentada em coletiva realizada na manhã desta quinta-feira (11), é receber um público de milhares de pessoas no Skate Park da Capital.

"Este é um esporte que não combina com chuva, as pistas acabam ficando escorregadias e pode ser até perigoso. Mas, parando de chover, já entra uma equipe muito grande com rodos e secadores de pistas", pontua Erich Onida, assessor de imprensa da STU. Caso fique muito intenso, ele explica que pode não ser realizada a final, e valerão as últimas pontuações.

Para o prefeito Sebastião Melo, a competição tem também um cunho social muito forte. "Esperamos arrecadar cerca de 5 mil quilos de alimentos não perecíveis, porque cada pessoa precisa doar, no mínimo, um quilo para entrar. O destino será o Educandário de São João Batista", afirma. Melo lembrou também as suas outras iniciativas em prol desse esporte: " O skate tem que estar na Orla, mas o skate tem que estar na periferia. Eu queria registrar que nós recuperamos a pista do IAPI, como já tínhamos feito na Restinga".

Para o fim de semana, a cidade terá um esquema especial preparado para atender o trânsito da região nestes dias, especialmente no sábado, quando haverá também jogo do Campeonato Brasileiro entre Internacional e Bahia, às 18h30min no Estádio Beira-Rio.

Sob responsabilidade da EPTC, das 20h de sexta-feira (12) até a noite de domingo (14), a avenida Edvaldo Pereira Paiva estará bloqueada em ambos os sentidos desde o viaduto Abdias do Nascimento até a Rótula das Cuias. Além disso, o trecho entre a Rótula do Gasômetro e a Rótula das Cuias terá o bloqueio padrão para área de lazer, das 7h às 20h.

A programação começa nesta sexta-feira com as fases 1 e 2 das etapas do park e street masculino. No sábado, as competições começam às 10h, com as semifinais femininas e masculinas. A partir das 16h, ocorre o URB Music Tour 2024, com shows com atrações como o grupo Planet Hemp e o rapper Criolo. Já no domingo, as finais iniciam-se às 10h45. A partir das 15h, ocorre o Paraskate Park com paratletas. A premiação fecha o evento na noite do domingo.

Ingresso

Quem quiser assistir à competição deve retirar o ingresso solidário no link . Uma pessoa terá direito a retirar gratuitamente até quatro ingressos de um mesmo dia. Para cada dia, há um ingresso diferente. Para acompanhar os três dias, é preciso obter os tickets correspondentes. Na entrada, basta apresentar o ingresso e fazer a doação de 1 quilo de alimento não perecível. O Educandário São João Batista foi indicado pelo Gabinete da Primeira-Dama para ser beneficiado com as doações.



Regras

Menores de 15 anos só poderão acessar a competição acompanhados por responsáveis legais. Jovens entre 15 e 17 anos que estiverem desacompanhados necessitam apresentar termo de autorização, preenchido por representante legal e autenticado em cartório. Baixe o termo de autorização neste link.



Social

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana irá transportar jovens e crianças de projetos sociais. Nesta sexta-feira, 12, integrantes da Apae Porto Alegre serão levados na parte da manhã. À tarde, será a vez do Criança Cidadã, do Centro de Formação Teresa Verzeri, de Esteio, e do Orla Social Skate Park. No sábado,13, integrantes do Skate Anima e do Apampa Skate, da Restinga, irão para o STU em ônibus elétrico, uma novidade do transporte público da Capital.



Saúde

A organização do STU ficará responsável pelo atendimento de saúde na parte interna do evento, com disponibilização de serviços médicos e de ambulâncias privadas. Em caso de necessidade de chamadas na área externa, o Samu prestará atendimento por meio do telefone 192.

Música